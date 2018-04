Rustique Divas at Pybus Market

WENATCHEE — Waterville’s Rustique Divas Vintage Market returns to Pybus Market on April 28 from 9 a.m. to 5 p.m.

The market will feature over 40 regional vendors selling antiques and collectibles, repurposed goods, furniture, clothing, candles, jewelry and much more.

For more information, email rustiquedivas@gmail.com or visit facebook.com/rustique.divas.