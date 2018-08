Honor Rolls from Area Schools

Honor rolls in the Empire Press circulation area as submitted by the schools.

Editor’s note: The information — including names — is exactly as submitted by the school.

Brewster Middle/High School

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Juniors: Nathan Rios, Samantha Yanez

Freshmen: Halle Aparicio, Cade Gebbers, Miriam Garcia, Benjamin Witt

Eighth grade: Yunuen Pamatz-Rangel, Gabriela Ramos, Turk Riggan

Seventh grade: Abigail Boesel, Daisy Gomez-Ruiz, Tyson Schertenleib

Sixth grade: Tajanai Huff, Rae Marie Najera

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Seniors: Maret Miller , Sandra Esquivel, Caiden Riggan, Cristal Cardenas, Carlos Najera, Marta Martinez, Naydelin Arevalo, Connor Wiggs, Clarissa Zepeda, Rosa Velasco, Melisa Corrales, Ricardo Torres

Juniors: Alondra Huerta, John Benitez, Jose Samperio, Enery Cardenas, Jose Luis Carrillo, Juan Perez, Lisbeth Guzman, Julissa Olvera, Ricardo Ruiz, Giselle De La Paz, Alfredo Nila

Sophomores: Yovana Perez, Joanna Espinoza, Karina Martinez, Kelsey Ochoa, Josefine Martinez, Andrea Mckinney, Samantha Emigh, Michaun Kelpman, Mikenna Kelpman, Cynthia Sanchez, Brookelynne Boesel, Arthur Gamez, Carlos Garcia, Ubaldo Arellano, Miriam Tinoco

Freshmen: Logan Mcguire, Anah Wulf, Victoria Sanchez, Angel Maldonado, Alexia Hurtado, Sarahi Tinoco, Alondra Garcia, Ana Laura Perez

Eighth grade: Olga Carrion, Giselle Camacho, Elizabeth Garcia-Perez, Brian Luquin-Angel, Andrea Luquin-Angel, Esveydy Moinero-Montiel, Elias Silva, Nicholas Sutherland

Seventh grade: Erick Arevalo-Angel, Omar Barrera-Ramos, Kelson Gebbers, Carlos Garcia, Mia Garcia-Santos, Alicia McKinney, Jamile Molinero-Montiel, Daniela Olvera-Velazquez, Perla Pamatz-Mejia, Gustavo Perez-Olmedo, Kara Pulsifer, Eric Ramirez, Julisa Rincon-Cuevas, Pedro Rios, Claudia Tinoco-Pio, Karen Tinoco-Aparicio, Reese Vassar

Sixth grade: Evelyn Camacho, Kaydence Carrington, Magdalena Carrion-Buenabad, Jacqueline De La Cruz-Lopez, Yadhira Fregozo-Medina, Mayra Garcia, Gimena Hurtado, Caleb Infante-Abrego, Kash Vandelac, Yuliana Pacheco-Hidalgo, Lucy Zhao

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seniors: Zulema Sotelo, Maria Michelle Arevalo-Cuin, Claire Burgett, David Ronquillo, Alma Garcia, Clarissa Zepeda, Floretino Perez, Jennifer Perez, Rosa Tinoco, Juan Arellano, Nayeli Ortega, Elizabeth Granados, Ana Aparicio, Rodrigo Ruiz, Yvette Sanchez, Ramon Pamatz, Samantha Arellano, Alexis Pio, Jose Martinez, Miguel Apolinar

Juniors: Kimberly Nila, Oscar Fonseca, Valeria Mendivil, Alexia Escalera, Maritza Silva, Karina Reyes, Luis Saucedo, Patricio Tinoco, Beatriz Martinez, Rene Mendez

Sophomores: Alejandro Torres, Chisato Motowaki, Corey Jarrell, Jacqueline Duran, Rodolfo Madrid, Emily Esquivel, Kimberlee Mota, Daniela Angel, Alexandra Perez, Arthur Gamez, Cesar De La Cruz, Silvestre Pamatz, Tyrell Vargas, Javier Whitehouse, Heidy Roman,

Freshmen: Emerson Webster, Megan Heller, Camila Mendivil, Victoria Sanchez, Jose J.Ortega, Melissa Garcia

Eighth grade: Lizbeth Arrez-Sanchez, Jamin Barboza, Carly Bowman, Kaylee Cornejo, Dulce Corrales-Saucedo, Christopher Descoteaux, Viviana Dorantes, Victor Garcia, Mauricio Hernandez, Zane Madden, Brian Martinez, Aleix Martinez-Talavera, Jose Nila-Aparicio, Juan Pamtz-Oros, Ryan Pamatz, Guadalupe Pamatz-Mejia, Jonathan Parra, Britany Perz-Huerta, Ellexis Rice, Norma Saucedo, Justice Serrano, Elisha Taylor, Keyre Tinoco-Saucedo, Jennifer Valdovinos-Aparicio, Abram Woodward, Arileth Ziranhua

Seventh grade: Kimberly Bravo-Rodriguez, Karime Garcia, Victoria Hull, Nicholas Maldonado, Oscar Miranda-Molinero, Marisa Medina, Jarrel Pacheco, Araceli Pio-Moore, Nancy Perez-Osorio, Christian Rivera-Mosqueda, Bethzy Romero-Martinez, Donavan Tinoco-Solorio, Wyatt Youngblood

Sixth grade: Lessly Aparicio-Martinez, Raquel Angel-Pio, Esmeralda Aparicio, David Bernal, Nichole Carrazco, George Chavez-Hernandez, Victoria Contreras-Ruiz, Francisco Garcia, Kimberly Gonzles-Linares, Sandra Hernandez-Garcia, Jose Hernandez, Gisel Hernandez, Sergio Lopez-Chavez, Alexis Lugo, Nathaly Martinez-Ramirez, Maribel Perez-Monje, Emily Rojas, Valerie Reyes-Santillan, Victoria Sanchez

Bridgeport High School

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Seniors: James Buckingham, Edward Martinez, Mateo Martinez, Kelsey Miller, Kevin Moreno, Kaiden Morris, Estefania Sandoval, Emily Saucedo, Maria Silva, Lesly Velasco

Juniors: Angelica Cruz, Taylor Munson, John Plimpton, Santiago Santana-Gonzalez, Anayeli Trejo, Juan Trejo, Victoria Valdovinos-Lopez,

Sophomores: Camilla Aparicio, Federico Colin, Esmeralda Garcia, Marisol Hernandez-Palacios, Irene Jimenez, Catalina Martinez, Liliana Medel, Gilberto Padilla Rodriguez, Maria Sepulveda-Santana

Freshmen: Didier Acevedo, Kimberley Avalos, Anissa Bustos, Karen Gonzalez, Rebecca Hernandez, Miriam Jimenez, Luis Leon-Ramirez, Brandon Medel, Zaira Oregon, Lizette Trejo, Brandon Valdovinos, Alexander Vazquez

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seniors: Adrienne Asilo, Nicholas Bahena, Maria Cancino, Keven Cervantes, Ian Dodson, Gina Gomez, Jennifer Gomez, Raquel Hernandez, Jasmine LeDuc, Carmen Muniz Valdovinos

Juniors: Maria Calderon, Ulysses Cortes-Pardo, Raeann Dodson, Adalberto Dominguez-Santana, Sinai Espinoza-Hernandez, Adrian Morales, Ana Morales, Ivette Orozco, Ana Perez, Neferty Rodriguez, Sobeida Rodriguez, Christian Ruiz, Luis Trejo, Alexis Valdovinos-Lopez

Sophomores: Norma Aguilar,Alan Andrade Mendoza, Birdie Ekenbarger, Giselle Garcia, Nayelli Garcia, Jesus Herrera, Amy Huerta, Alondra Jimenez, Arturo Perez, Alexander Taizan, Yojaira Velazquez

Freshmen: Maritza Bravo, Zaid Cruz, Citlaly Guzman, Jennifer Hernandez, Lesly Melgoza, Alexander Parbol, Joanna Prestegui, Noemi Roa, Dulce Rosas Rocha, Maria Ruiz Castro, Maria Santana-Gonzalez, Jesus Torres, Karla Torres, Monica Trejo, Luis Velasco, Hector Villegas

Bridgeport Middle School

Bridgeport Middle School did not provide honor roll information.

Mansfield School

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Senior: Rebecca Haney

Sophomores: Ian Minatani, Abbigale Smith

Eighth grade: Braydon Murison

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Junior: Eugene MacDonald

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seniors: Riley Wisdom, Christian Vargas

Eighth grade: Charleah Munson

Seventh grade: Alexa Garcia

Senior scholarships and awards

Rebecca Haney: Mansfield Scholars Foundation, Lion’s Club, Mansfield Professional Educators, Marguerite Schmidt Memorial, Booster Club, Virgil & Pearl Gustin

Jayden Minatani: Mansfield Scholars Foundation, Lions Club

Katherine Shroeder: Mansfield Scholars Foundation

Christian Vargas: Mansfield Scholars Foundation, Lion’s Club, Mansfield Professional Educators, Marguerite Schmidt Memorial

Riley Wisdom: Mansfield Scholars Academic, Lion’s Club, Gene Goll Jr. Achievement, Mansfield Sportsman’s Club, Mansfield Professional Educators, Schmidt Memorial Scholarship, Highline Grain, Booster Club, Ray Lillquist Memorial, Caleb Power’s “Anything is Possible”, George Wilcox Memorial

Orondo Middle School

Orondo Middle School uses standards-based grading and does not compile an honor roll.

Waterville Middle/High School

The following students earned 4.0 grade-point average

Senior: Lexi Deishl

Junior: Alexandra Mires

Sophomores: Sarah Mullen, Riley Voie

Freshmen: Elizabeth Katovich, Meredith Mittelstaedt

The following students earned 3.5-3.99 grade-point average

Seniors: Brooke Simmons, Jacob Stibal, Ericka Thornton

Juniors: Travis Prey, Tabitha Sherwood

Sophomores: Jessup Braxton, Tristen Marden

Freshmen: Codee Fry, Stephanie Garnica, Emily Thomsen, Brooke Willms

Eighth grade: Jack Katovich, Melissa Vela, Bailey Viebrock,

Seventh grade: Coldan Borden

The following students earned 3.0-3.49 grade-point average

Seniors: Jesus Capi, Justine Clements, Benjamin Garnica-Rangel, Edgar Gonzalez-Loera, Alyssa Hansen, Cole Koenig

Juniors: Makayla Barcott Kelley, Agustin Garnica-Saldaña, Austin Halvorson, Jaylen Hope, Sara Martinez-Brooks, Maria Mora-Diaz, Colin Poppie, Taylor Schoenberg

Sophomores: Mauricio Negrete

Freshmen: Claire Ashley, Aurora Cuellar-Morales, August Koulouris, Evan Simmons, Elias Van Lith

Eighth grade: Emma Defrate Bosch, Joslyn Lucero, Ella Osborne

Seventh grade: Julia Ashley, Angel Gonzales, Dacoda Shiflett, James Smith

Sixth grade: Liam Borders, Hunter Gooch, Evan Lawrence, Joseph Lesky, Marshall Mires

Clovis Point Intermediate School (East Wenatchee)

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Seventh grade: Kieumy Huber, Annie Kunze

Sixth grade: Jase Austin, Kaitlin Barrows, Matthew Bender, Joel Bernal, Daniel Berry, Taylor Bonniwell, Kira Davis, Samantha Dodd, Jose Espinoza Cortez, Armando Farias , Lexie Fennell, Luke Gale, Ashton Hanson, Carter Heimbigner, Sadie Henson, Fiona Hills, Andrew Hobson, Joshua Leonhardt, Joseph Lisson, Kylee Maytrychit, Azriel McMillin, Sara Mittelstaedt, Aaron Nikolas, Savannah Nuxoll, Kyle Pearsons, Kaitlyn Piepel, Abigail Rice, Ethan Roy, Angel Sitio, Chloie Troxler

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Seventh grade: Jessalyn Alcazar-Castaneda, Gabriel Arizmendi, Olivia Azizian, Reed Bennett, Victoria Clark, Cesar Gonzalez-Isordia, Melissa Hernandez, Jaime Hobson, Liliana Jaquish, Brynn Kelley, Shoresh McMillin, Hannah Mikkelsen, Noe Najera Nava, Aubrey Noell, Kasey Paquette, Christian Perez, Lizbeth Ramirez-Aguilar, Cristian Ramos Barboza, Lydia Riggs, Katia Rodriguez, Mattison Roy, Oliver Scaramozzino, Riggan Schwab, Tamrynn Socci, Jude Suzelis, Jessica Vazquez

Sixth grade: Loren Blanchard , Ruben Contreras-Barbosa, Quinn Erickson, Lillian Ervin, Katherine Fichtner, Evita Flores, Vincent Garcia, Kenny Gilman, Victoria Gonzalez Rodriguez, Trae Harmon, Briseldy Hernandez Ramos, Gavin Hundley, Jaylin Kirkwood, Vincent Long, Brianna Lopez Espinoza, Nathaniel Mann, Daniela Martinez Agaton, Noemi Mendoza Reynoso, Jorja Merriel, Madison Mikkelsen, Maraya Orendain, Leia Padron, Keyla Palma Bailon, Chase Pedersen, Kai Pefferman, Emma Perry, Gunnar Peterson, Tyler Peterso, Jessica Ramirez, Ivonne Ramirez Cortes, Madisen Rasmussen, Kyle Rider, Alexander Robles Garcia, Emma Sanchez, Miguel Sanchez, Crystal Sanchez Avila, Haley Scaman, Gracie Sepanski, Odin Shuffield, Austyn Sotherlund, Noella Stucky, Noa Toombs, Havanah Townsend, Evanie Vance, Linayra Vara, Jelissa Vega Cebreros, Lauren Watson, Faith Wilson, Madison Wilson

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seventh grade: Jessalyn Alcazar-Castaneda, Gabriel Arizmendi, Olivia Azizian, Reed Bennett, Victoria Clark, Cesar Gonzalez-Isordia, Melissa Hernandez, Jaime Hobson, Liliana Jaquish, Brynn Kelley, Shoresh McMillin, Hannah Mikkelsen, Noe Najera Nava, Aubrey Noell, Kasey Paquette, Christian Perez, Lizbeth Ramirez-Aguilar, Cristian Ramos Barboza, Lydia Riggs, Katia Rodriguez, Mattison Roy, Oliver Scaramozzino, Riggan Schwab, Tamrynn Socci, Jude Suzelis, Jessica Vazquez

Sixth grade: Maidelyn Amaya-Barrera, Carter Andre-Van Lith, Karen Arteaga Carreon, Morgan Ayers, RyAnna Barnes, Ethan Batt, Michael Best, Ava Bonniwell, Yurithzi Bravo Valdovinos, Noah Brossoit, Elijah Cacho, Alexia Castillo Negrete, Genesis DeLaCruz, Gloria Diaz Vasquez, Ryan Figueroa, Alektra Fincher, Cristina Gonzalez, Bryan Hernandez Villa, Joella Hewitt, Tara Hinton, Kenton Kostenko, Edgar Leon, Orlando Maldonado Beltran, Draven Mayer, Kylie McCarl, Grace Moser, Emily Naranjo, Hunter Palmer Etzel, Sara Pena Navarrete, Sienna Rangel, Marissa Sapp, Jordan Sinclair, Cole Townsend, Jase Trovato, George Ventura, Nathaniel Whitehall

Sterling Intermediate School (East Wenatchee)

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Seventh grade: Elisha Bartlett, Emma Bergan, Ella Boon, Jonathan Brault, Dayna Dickson, Reece Gallaher, Cere Garcia-Lara, Jade Goulet, Kaylen Greer, Mariela Hernandez, Natalie Johnson, Ashlee Kazen, Gared Langlow, Lailah Lee, Valerie McCray, Aimee Meuret, Ellie Prazer, Dylan Schmitten, Emilie Ann Scott, Isabel Shaw, Kyle Smith, Travis Sydenstricker

Sixth grade: Joshua Anantatmula, Elise Bickford, Stella Byrd, Mia Cabrera, Paige Fischer, Linette Godina, Spencer Hill, Joshua Hull, Declan Johnstone, Hailyn Magnussen, Ethan Moore, Sophia Munro, Chrystal Ruiz, Bree Shennum, Peyton Smith, Brianna Talley, Kelly Tucker

The following students earned a 3.5-3.99 grade-point average:

Seventh grade: Anahi Abarca-Trinidad, Taylor Arredondo, Alex Auvil, Karen Banuelos-Flores, Yuliana Barrera-Perez, Paige Bell, Cameron Bickel, Madison Black, Elizabeth Bolding, Lizbeth Bravo, Machara Catlett, Colin Dahmen, Ariel Darlington, Acacia Dart, Micah Dawe, Breanna Deane, Matthew Donaglia, Maggie Erdmann, Jacquelyn Estrada, Yeidckol Evangelista, Amethyst French, Nicolas Fuller, Bryan Garcia-Bautista, Madison Gardner, Ethan Gleave, Mia Gonzalez, Manuel Gonzalez, Edwyn Gonzalez-Macias, Janet Guillen-Talavera, Jenna Hersh, Carson Homsley, Manuell Jimenez, Grant Johnson, Adrianna Klinkenberg, Rileyn Lamb, Tayler Lee, Pedro Lopez, Aidan Lord, Esperanza Luna-Castro, Marshall Madrigal, Coty Marlin, Shalame Mercado, Payton Michelsen, Bryan Mora, Kaydance Nadeau, Katelin Neff, Kindra Nelson, Tina Nguyen, Ty O’Rourke, Emily Osborn, Katelyn Parker, Henry Parker, Colby Paus, Brynn Perez, Kylie Peterson, Lauren Phythian, Olivia Raya, Dayanara Renteria, Macy Roberts, Rodrigo Rodriguez, Tessa Roehl, Lillianna Rojas, Emily Sanchez, Cade Schindele, Makenzie Sherman, Elizabeth Sprauer, Carly Stagner, Seth Stone, Xavier Suarez, Ignazio Tafolla-Guillen, Kylee Weems

Sixth grade: Breyten Arriaga, Sarah Bierschbach, Jocelyn Bravo-Carbajal, Ariel Carpio, Mikaiya Carson, Madeline Chase, Carter Child, EllaBeth Crawford, Samuel Cuenca-Leal, Noah Cumpton, Seth Davies, Ellie Davis, Kyla Duffy, Callie Duncan, Austin Eakle, Mackenzie Ferguson, Gracie Files, Benjamin Fischer, Sarah-Jo Fitsch, Francisco Flores-Quintero, Ava Fry, Weston Fudge, Aldo Gomez, Miguel Gomez-Rivera, Hannah Hampton, Grace Hensley, Michael Hodgson, Kiya Huffaker, Amelia Jaimes, Angel Jaimes, Liliana Johnson, Rowan Kappler, Averi Keesee, Dora Kert, Alena Kostenko, Princess Laquio, Elizabeth Laubach, Alex Leary, Grace Lugo-Sanchez, Anahi Martinez, Andrew Mathena, Carson Meinzer, Arleth Mendoza, Noah Moberg, Itzy Montalvo-DelaCruz, Rhiana Moore, Chayan Morales-Bravo, William Murphy, Christian Nevers-Karvela, Laurel Patterson, Josue Pinargote, Marques Raya, Trinidy Reed, Elizabeth Reyna, Jillian Rodriguez, Karen Rodriguez-Magallon, Reagan Sandberg, Aubrey Seitz, Natalie Severson, Audrey Slagle, Teagan Snyder, Itzel Solano, Tate Sorensen, Kiana Sprugasci, Sophia Stagg, Gracelin Swedburg, Alessandra Tiechner, Mailey Tun, Johanna Varela, Amber Warren, Jackson West, Carys Williams

The following students earned a 3.0-3.49 grade-point average:

Seventh grade: Sergio Alfaro-Marquez, Ethan Auvil, Lyndsey Baile, Teagan Cannon, Osvaldo Capi-Canchola, Edward Castaneda, Kayti Cordell, Savannah Crossley, Chloe Davis, Payton Dunning, Alexander Ellington, Silas Fabian, Genesis Felipe, Ella Fillion, Kendall Flanagan, Lola Fox, Brennan Frislie, Bryan Garcia, Kevin Garcia-Ochoa, Andrea Garibay, Alondra Gomez-Chavez, Nataly Gonzalez-Vidal, Ashton Guest, Andrew Hallman, Hannia Hernandez-Mendoza, Jacob Hersh, Gavin Johnson, Sophie Kalkowski, Jaydin Keagle, Luke Kiedrowski, Reena Kunz, Radan Lewis, Karyme Lopez, Morgan Martin, Kiana Martinez, Alexa Medina-Ibarra, Isaac Mendez, Mirka Montoya, Jesus Moreno, Uliana Najera-Miramontes, Chloe Otterstetter, Jackson Poole, Andrew Pope, Isaac Quezada, Brooklyn Rainey, Dawsyn Roper, Adrian Sanchez-Avila, Sarah Sherrell, Trevor Shoults, Elora Simonson, Michael Singleton, Michael Stroud-Herron, Andrew Suan, Haley Taylor, Juliana Vidriales, Kalynn Waliser, Yadira Zuniga-Sanchez

Sixth grade: Payton Aderhold, Mario Alvarado, Crystal Anaya, Damien Arellano, David Arlt, Jilver Bautista-Hernandez, Emma Bellinger, Michael Blank, Cassandra Calderon, Maria Camacho-Rodriguez, Ashley Cervantes, Ryan Daggett, Britton Dickey, Thomas Doherty, Gabriel Garcia-Sanchez, Jayla Grasseth, Peyton Guest, Spencer Hamilton, Madison Herdt, Anissa Holman, Nicholaus Hopkins, Amie Hubbard, Jaylynn Huston, Mayah Jessup, Aramis Jimenez-Rivera, Brayden Lamb, Jailyn Lang, Kyle Leyde, Wryley Little, Shantel Lopez, Gabriela Lopez, Quentin Martinez, Rylie Martinez, Joshua McLane, Matthew Melsness, Tyson Mora, Ava Morales, Lylia Murphy, Jocelyn Olson, Jaime Ontiveros, Gerardo Perez-Baltazar, Nhi Pham, Chelsea Qiu, Hailey Reams, Connor Ryan, Addis Soriano, Cayden Suarez, Denise Valdovinos Gonzalez, Hannah VanBuskirk, Nevaeh Vandegraft, Rose Vey, Andrea Villegas, Happy Zuk